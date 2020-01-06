Пермь, , 17:15 — REGNUM В Перми ледовый городок на эспланаде с 29 декабря 2019 года посетили 266 тыс. человек, что в полтора раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в 6 января в пресс-службе администрации мэрии.

Чиновники отмечают, что рост посетителей главного ледового городка связан с теплой погодой, появлением на центральном Новогоднем маршруте новых арт-объектов, использованием сразу трех кварталов городской эспланады для создания новогоднего настроения.

Напомним, техническое открытие городка состоялось 29 декабря. С 30 декабря ледовая площадка работает в ежедневном режиме. Добавим, 9 января ледовый городок «Легенды древней Пармы» закроют на профилактические работы, которые продлятся один день.

Площадь ледового городка — более 23 тысячи квадратных метров. При благоприятных погодных условиях он будет работать до марта.

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