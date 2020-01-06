Село Тоцкое, Оренбургская область, , 17:03 — REGNUM В Оренбургской области житель Тоцкого района стал жертвой мошенников. Для мужчины стало полной неожиданностью известие о том, что на него оформлен кредит в сумме почти 250 тыс. рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД пол региону.

По данным ведомства, оренбуржцу позвонил якобы сотрудник банка и проинформировал о попытке несанкционированного списания средств с банковской карты. Аферист отметил, что для отмены операции необходимо установить на телефон спецпрограмму.

В результате мужчина лишился более 9 тыс. рублей, а позднее узнал, что на него оформили кредит на сумму в 249 тыс. рублей. В настояшее время возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража».