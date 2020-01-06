Москва, , 16:57 — REGNUM В Москве в течение первых пяти дней нового года в экстренные службы столицы поступило 47 заявлений о травмах и возгораниях, вызванных неосторожным обращением с пиротехническими изделиями. Об этом 6 января сообщает пресс-служба столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности (ГОЧСиПБ).

«За пять дней 2020 года поступило 47 звонков о травмах и возгораниях, связанных с опасным использованием фейерверков и салютов», — отметили в департаменте.

Уточняется, что на единый номер вызова экстренных оперативных служб «112» от жителей столицы поступило около 49 тыс. звонков, включая вызовы пожарных бригад — 1046 раз, сотрудников правоохранительных органов — 6059 раз и бригад скорой медицинской помощи — 14,9 тыс. раз.

Ранее ИА REGNUM сообщало, по данным МЧС России, в стране во время новогодних праздников произошло более десяти пожаров, вызванных неосторожным обращением с пиротехникой и петардами.

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