Бишкек, , 15:13 — REGNUM Сотрудники правоохранительных органов задержали двух школьниц, написавшие нецензурные слова на памятнике участникам Великой Отечественной войны в селе Жаны-Жер в Чуйской области Киргизии, передает «Kaktus.media».

В отношении восьмиклассниц возбуждено дело по статье «Вандализм». С ними и их родителями проведена профилактическая беседа.

Нецензурные надписи, оставленные школьницами-вандалами, убрали работники сельской управы, на балансе которой находится памятник жертвам Великой Отечественной войны.

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