Йошкар-Ола, , 14:53 — REGNUM 7 января православные верующие будут отмечать один из главных христианских праздников — Рождество Христово. На территории Марий Эл праздничные богослужения пройдут в 75 храмах. В этой связи инспекторы по пожарному надзору провели профилактические осмотры данных объектов, сообщает ГУ МЧС по Марий Эл.

Особое внимание уделялось системам автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей при пожаре, путям эвакуации и эвакуационным выходам храмов, первичным средства пожаротушения. С настоятелями и персоналом храмов проведены инструктажи, даны рекомендации по обеспечению пожарной безопасности в период праздничных мероприятий.

Во время рождественских служб в храмах будет организовано дежурство сотрудников федеральной противопожарной службы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Татарии в проведении рождественских праздничных мероприятий задействованы 252 объекта РПЦ, на 70 объектах выявлены 183 нарушения требований пожарной безопасности, из которых 119 устранено (65%). В Казани выявлено 18 объектов Русской Православной Церкви с нарушениями требований пожарной безопасности и с низкой устойчивостью при пожаре, на которых в целях безопасности организовано дежурство.