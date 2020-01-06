Казань, , 14:44 — REGNUM В Татарии с 4 января открыто движение для легковых автомобилей по двум ледовым переправам на реке Волга — по маршруту Аракчино — Верхний Услон и Зеленодольск-Нижние Вязовые. Как сообщает ГУ МЧС по РТ, на разных участках ледовой дороги толщина природного панциря составляет от 25 до 35 см, что позволяет организовать проезд автотранспорта весом до 2 тонн.

Вопросы обеспечения безопасности решены полностью. Согласно достигнутой договорённости, проверка трассы будет осуществляться регулярно.

Ледовая переправа Аракчино — Верхний Услон длиной 3200 м даёт возможность автомобилистам сократить путь из Казани до Верхнего Услона на 50 км. Выигрывают «частники» и по времени, ведь на путь по «ледовой» дороге они затрачивают всего от 10 до 15 минут. Движение на переправе двухстороннее. Каждая полоса шириной 50 метров ограничена вешками. При необходимости ледовая трасса чистится от снега. Для безопасности на переправе есть спасательные средства: конец Александрова, спасательный круг, багор и аварийный материал. Имеется пункт обогрева и КПП, где сидит наблюдатель и смотрит за ледовой обстановкой.

Ко второй ледовой переправе на участке Зеленодольск-Нижние Вязовые также не возникло нареканий по обеспечению безопасности.

Таким образом, в настоящее время в Татарии техническое освидетельствование прошли три ледовые переправы: ранее, 2 января, было открыто движение на льду реки Кама на участке Покровское-Красный ключ.