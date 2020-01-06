Пенза, , 14:22 — REGNUM В Пензенской области в 2020 году на базе сельских школ будет создано 35 «точек роста» — центров цифрового, естественно-научного и гуманитарного направлений, оснащённых самым современным оборудованием. Это одно из направлений реализации нацпроекта «Образование» в рамках подписанного правительством Пензенской области Соглашения с Минпросвещения РФ на 2020−2022 годы общим объемом финансирования из федерального бюджета около 2 млрд рублей. Федеральное финансирование в 2020 году составит 762,5 млн рублей, сообщает пресс-служба пензенского губернатора.

В 101 образовательной организации будет создана целевая модель цифровой обучающей среды: школы оснастят современным интерактивным и компьютерным оборудованием.

На базе ИТ-колледжа начнет работу IT-куб, основная цель которого — продвижение компетенций в области информационных технологий среди подрастающего поколения, искусственного интеллекта, программирования и администрирования. Обучение пройдут не менее 400 детей.

37 организаций дополнительного образования смогут обновить материально-техническую базу. Начнет работу первый мобильный Кванториум.

Начнут работу 10 современных мастерских: 5 — на базе ПГУ по IT-направлению, и 5 — в Сердобском многопрофильном техникуме по направлению «Сельское хозяйство».

В Пензенской школе-интернате для глухих и слабослышащих детей будут обновлены кабинеты технологии, психологов, лечебной физкультуры, закуплено современное оборудование. Кроме того, в 2020 году завершится строительство школы на 1100 мест в Арбеково.