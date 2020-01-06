Калуга, , 13:43 — REGNUM Митрополит Калужский и Боровский Климент поздравил православных жителей Калужской области с приближающимся праздником рождения Иисуса Христа, сообщили 6 января корреспонденту ИА REGNUM в информационно-издательском отделе калужской епархии.

Митрополит Калужский и Боровский Климент поздравил православных жителей Калужской области с приближающимся праздником рождения Иисуса Христа eparhia-kaluga.ru

В Рождественском послании митрополита Климента, в частности говориться: «Сегодня из крохотной Вифлеемской пещеры во все концы Вселенной распространяется тихая радость Рождества Христова. Первые ее вестники — ангельские силы. Более двух тысяч лет назад они привели на поклонение Богомладенцу простых пастухов и знатных мудрецов. И ныне, воспевая на небесах славу Богу и возвещая мир живущим на земле, небесное воинство призывает всех людей прославить пришедшего в мир Спасителя. Одним из величайших плодов боговоплощения является духовная свобода, избавление человека от плена греховной зависимости. Желая принести этот дар людям, испытав на себе все тяготы земного бытия, Спаситель дарует свой мир людям, обремененным многими скорбями и проблемами».

»Господь Иисус Христос дал людям внутреннюю свободу жить по евангельским идеалам и обрести блаженство богосыновства. Любой человек может принять эту непреходящую радость, следуя его заповедям, сохраняя единство с его церковью и достойно приобщаясь его святых таин. Пусть сегодня Богомладенец Христос найдет приют в ваших сердцах и откроет в них небесное царство, чтобы каждый верующий нес «мир и радость во Святом Духе» своим домочадцам, родным, близким и всем окружающим людям. С праздником! Христос раждается, славите», — говорит в Рождественском послании митрополит Климент.

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