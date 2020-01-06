Симферополь, , 12:44 — REGNUM Глава Крыма Сергей Аксенов назвал число посетивших в 2019 году полуостров туристов. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook.

По словам Аксенова, в 2019 году на полуострове отдохнули 7,43 млн туристов. Это на 9,3% выше показателей 2018 года.

При этом 57% гостей прибыли в Крым по Крымскому мосту.

В числе иностранных туристов лидируют граждане Украины. Их в 2019 году в Крым приехало около 1,1 млн человек.

«Думаю, это можно считать своего рода народным голосованием граждан соседней страны по вопросу признания российского статуса Крыма — ведь к «оккупантам» в гости не ездят», — отметил Аксенов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2019 году в Крым помимо граждан Украины, приезжали туристы из Белоруссии, Армении, Казахстана, Израиля и Эстонии.