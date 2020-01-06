Пекин, , 13:35 — REGNUM Администрация социальной сети TikTok представила отчёт о запросах на предоставление информации о пользователях, полученных от правительств разных стран. Об этом сообщает Daily Mail.

Отчёт китайской компании ByteDance, владеющей социальной сетью TikTok, охватывает первые шесть месяцев 2019 года. За этот период компания не получила ни одного запроса от правительства КНР. При этом правоохранительные органы США с 1 января по 30 июня направили 79 запросов о предоставлении данных пользователей, включая 6 запросов на удаление записей. 86% из этих запросов были удовлетворены. Подобные запросы делали и правительства других стран, включая Индию (107 обращений), Великобританию (6 запросов) и Австралию (5 запросов).

«Государственные органы иногда требуют, чтобы мы удалили контент, который нарушает местные законы. Мы внимательно изучаем такие запросы и оцениваем указанные записи в соответствии с нашими принципами сообщества и местным законодательством», — объяснили в администрации TikTok.

Напомним, приложение TikTok, позволяющее обмениваться сообщениями, вести прямые трансляции и создавать короткие музыкальные видео, в 2019 году получило широкое распространение в США. Некоторые американские политики заявили о возможной связи компании ByteDance со спецслужбами Китая. После этого использование социальной сети было запрещено на служебных смартфонах сотрудников министерства обороны США.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в четвёртом квартале 2019 года компания ByteDance заработала на приложении TikTok около $50 млн, что на 310% выше, чем за аналогичный период 2018 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Доход от приложения TikTok за год вырос на 310%