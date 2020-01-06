Новосибирск, , 11:39 — REGNUM В Новосибирской области в праздничные дни снег на региональных и межмуниципальных автодорогах убирают почти 1 тыс. единиц техники ежедневно. Кроме того, организованы 30 мобильных пунктов обогрева. Работу подрядчиков проконтролировал министр транспорта и дорожного хозяйства области Анатолий Костылевский.

«В новогодние праздники в период сильных метелей и снегопада на дороги выводилась вся имеющаяся у подрядных организаций снегоуборочная техника — 1080 единиц, — прокомментировал Костылевский. — В эти сутки на дорогах регионального и межмуниципального значения работает 970 единиц техники. Снег и метели прогнозируются на все последующие праздничные дни, поэтому дорожные службы продолжат работу в усиленном режиме».

Министр поручил территориальному управлению автомобильных дорог активнее убирать дороги регионального и межмуниципального значения, проходящих по территории населённых пунктов, чтобы не допустить выхода пешеходов на проезжую часть.