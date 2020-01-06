Южноукраинск, , 11:56 — REGNUM Третий энергоблок Южно-Украинской атомной электростанции снова подключен к сети после устранения замечаний. Об этом 6 января сообщается в пресс-службе украинского государственного предприятия «Энергоатом».

Подключение энергоблока произошло сегодня, 6 января, в 3:43 (4:43 мск). Радиационное и экологическое состояние на электростанции и близлежащих территориях, как сообщается, находится в пределах нормы.

ИА REGNUM напоминает, отключение третьего энергоблока атомной электростанции произошло 4 января в результате срабатывания автоматической защиты. О причине срабатывания защиты в компании не сообщалось.

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