Красноярск, , 09:58 — REGNUM Синоптики Красноярского края прогнозируют на 6 января сильный ветер, метель и лавиноопасную обстановку. Об этом ИА REGNUM сообщили в ГУ МЧС России по Красноярскому краю, ссылаясь на прогнозы гидрометцентра.

Так, 6 января на юге Таймырского муниципального района ожидается очень сильный южный ветер. Его порывы будут достигать 15−20 м/с, местами — 25−27 м/с. Также прогнозируется метель. На дорогах центральных и южных районов Красноярского края ожидается гололедица.

В горных районах Красноярского края 6−9 января прогнозируется лавиноопасная обстановка.