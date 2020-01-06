Томск, , 09:09 — REGNUM В 2019 году все жители города Томска смогли в полной мере ощутить на себе последствия так называемой «мусорной реформы». Об этом в беседе с корреспондентом ИА REGNUM сообщил политолог Сергей Шпагин, комментируя итоги 2019 года в Томской области.

«Став региональным оператором по обращению с твёрдыми коммунальными отходами, муниципальное «Спецавтохозяйство» вытеснило остальные предприятия с этого рынка, но не смогло в июле обеспечить вывоз мусора сразу со всего областного центра. В результате многие контейнерные площадки надолго превратились в форменные свалки, над городом довольно долго витал незабываемый запах, а многие горожане обнаружили крыс в непосредственной близости от своих домов», — отметил Сергей Шпагин.

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«Осенью «САХ» захватило ещё и рынок сбора вторсырья, и ситуация с невывозом повторилась в этой сфере», — подчёркивает политолог.

Тем не менее, по его словам, «мусорная тема» не вызвала массовых протестов населения Томска и поэтому не стала частью официальной повестки дня.

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