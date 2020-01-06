Красноярск, , 08:51 — REGNUM Сотрудники полиции проводят в Красноярске рейды по выявлению мест реализации снюса. Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 6 января, в ГУ МВД по Красноярскому краю.

В первые дни 2020 года стражи порядка проверили в Красноярске 66 торговых павильонов и специализированных точек по продаже табака. Выявлено шесть торговых объектов, реализующих снюс. Из оборота изъято 107 упаковок снюса.

По всем фактам проводятся проверки, снюс направлен на экспертизу. Продавцам грозит административная ответственность.

Как сообщало ИА REGNUM, Роспотребнадзор отчитался по «антиснюсовым» рейдам.