Москва, , 08:35 — REGNUM Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (организация, деятельность которой запрещена в РФ) (Роспотребнадзор) вновь дает рекомендации гражданам России о том, как избежать пищевых отравлений и инфекционных болезней, передающихся с пищей. Рекомендации обнародованы на официальном сайте Роспотребнадзора.

В ведомстве напомнили, что с продуктами нередко передаются возбудители сальмонеллезов, кампилобактериозов, иерсиниозов, дизентерии, норовирусной и ротавирусной инфекций, а также гепатита А и ряда других заболеваний.

Обычно передача возбудителей различных заболеваний через пищу связана с нарушением технологий приготовления блюд, их неправильным хранением, а также несоблюдение правил личной гигиены поварами и кондитерами.

И вновь Роспотребнадзор указывает, что в этом вопросе наибольшую опасность представляют многокомпонентные салаты, заправленные майонезом и сметаной, кондитерские изделия с кремом, а также блюда из рубленного мяса, такие как шаурма, котлеты, рулеты, паштеты, студень.

Чтобы снизить риски Роспотребнадзор рекомендует готовить все эти блюда в домашних условиях и в небольших количествах. Остатки этих блюд лучше всего хранить не более суток.

Обязательно нужно соблюдать гигиену: мыть руки перед началом процесса приготовления пищи, а также после контакта с сырой продукцией. Для каждого вида продукта лучше использовать отдельные разделочные доски и ножи. Продукты надо тщательно промывать.

При покупке продовольственных товаров в магазине конечно же следует обращать самое пристальное внимание на время изготовления товара и срок его реализации.