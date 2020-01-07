7 января 2020 | Время чтения 6 мин

Неделя новогодних каникул традиционно завершается праздником Рождества Христова. В ночь накануне торжества православные храмы наполняются верующими, а 7 января становится очередным поводом для встреч с дорогими сердцу людьми. Тем не менее, праздник Рождества гораздо больше, чем повод посетить церковь и устроить застолье. В этот день в России христиане празднуют день, в который Бог подарил человечеству надежду на вечное счастье.

Владимир Басенков, , 05:59 — REGNUM



7 января Православная церковь отмечает один из важнейших христианских праздников — Рождество Христово. Праздничные богослужения начнутся в полночь во всех православных храмах. После сорокадневного поста, установленного Церковью, верующие соберутся на молитву перед разговением и вспомнят события двухтысячелетней давности. Именно тогда у простой девушки из Иудеи по имени Мария родился Сын по имени Иисус. Христиане верят, что мальчик стал воплощением Бога на земле, а Его мама по праву получила титул Богородицы, через Которую Спаситель смог стать человеком. В чем заключен смысл рождественского праздника, и почему его так торжественно отмечает Православная церковь?

Согласно христианскому учению, смерть как болезнь вошла в человеческую природу вместе с нарушением Адамом и Евой, первыми людьми, заповеди Бога о не вкушении плода с древа познания. Бессмертные и безгрешные, они были соблазнены змеем-дьяволом на прикосновение к тайне, которая лишила их былого достоинства и всех благ эдемского сада. Отныне человек стал подвержен смерти. Кроме того, вся природа восстала против людей. Жизнь человека превратилась в борьбу за выживание, тяжелый труд вместо творческого соработничества Богу стал неотъемлемой частью жизни людей. А нарушение заповеди Создателя сделало душу «венца творения» открытой для влияния греха. И несовершенство мира людей с тех пор объясняется незащищенностью сердец от влияния страстей: самые благовидные идеи и начинания в истории неоднократно оканчивались в цивилизационными катастрофами с множеством человеческих жертв и сломанных судеб.

Альбрехт Дюрер. Адам и Ева. 1507

Фактически первые люди самостоятельно лишили себя вечного счастья пребывания в раю. Исказив свою природу первым грехом, они потеряли прежнее подобие Богу и уже не смогли находиться рядом с Создателем. Но Творец дал шанс человечеству, пообещав, что придет время, и среди людей появится Тот, Кто сможет восстановить нарушенную связь нерадивого творения с Божеством. На протяжении пяти с половиной тысяч лет человечество ожидало рождение надежды на спасение от болезни смерти, всех несправедливостей и несовершенств, отравлявших жизнь цивилизации людей и лично каждого ее представителя. И однажды это ожидание осуществилось темной зимней ночью в пещере города Вифлеем.

Молодая девушка по имени Мария была беременна. Но беременна не от человека, а от Бога. Девушка с высочайшей нравственностью и религиозностью стала избранницей Создателя для рождения Богочеловека, Примирителя грешных людей с Творцом вселенной. За 9 месяцев до Рождества Христова архангел Гавриил сообщил Марии, что у Нее родится Младенец, Который положит конец человеческим страданиям. Согласно христианскому толкованию, именно в тот момент и произошло таинственное непорочное зачатие Иисуса Марией от Бога. При этом Матерь Христа оставалась девственницей, что лишь подчеркивало высокую планку Ее нравственной чистоты.

Сверхъестественное событие, конечно же, не могло быть однозначно и позитивно воспринято в консервативном иудейском обществе того времени. Более того, в непорочность зачатия да и еще от Святого Духа вряд ли кто-то поверил. Беременность Марии вне брака могла быть воспринята обществом минимум как позор, максимум — как руководство к самосуду. Но и здесь в события вмешивается Рука Божья: с Марией обручается праведный Иосиф, человек преклонных лет, вдовец и отец шестерых детей. Иосиф не был мужем Богородицы в прямом смысле слова. Скорее, он выполнял функции защитника девушки. Кстати, узнав о беременности молодой супруги, Иосиф даже хотел расторгнуть брак, но благодаря вмешательству ангела, объяснившего тайну непорочного зачатия, сохранил единство с Марией.

Михаил Нестеров. Благовещение. Архангел Гавриил и Дева Мария. Роспись Покровского храма Марфо-Мариинской обители в Москве. 1910 — 1911

Оба супруга, представители Святого Семейства, как называют их в христианской традиции, были представителями древнего рода царя Давида. Давид происходил из Вифлеема, и именно сюда согласно указу цезаря надлежало явиться всем потомкам пророка для участия в государственной переписи населения. Иосиф и Мария с детьми как законопослушные граждане прибыли в свое родовое гнездо как раз накануне 7 января. Все места в гостиницах города были заняты, поэтому семья смогла найти себе ночлег лишь в пещере рядом с животными. В таких скромных и стесненных условиях у Марии и родился Сын, Спаситель человечества, имевший силу и достоинство истинного царя мира, но абсолютно в этом не нуждавшийся. Кстати, поклониться Христу пришли сначала местные пастухи, а затем и вавилонские волхвы. Первым о рождении Младенца Иисуса сообщил ангел, а вторые последовали за знаменитой Вифлеемской звездой. Пастухи были представителями простого народа, иудеев, среди которых родился Христос. А вот волхвы символизировали остальной, языческий мир. И именно участие вавилонян подчеркивает вселенский, а не местечковый масштаб событий Рождества. С тех пор Святая Мария именуется у христиан Пресвятой Богородицей, Матерью Божьей. Среди святых, канонизированных Церковью, никто не удостоился такого почитания, как Богородица. Как Матери Бога, христиане молятся Ей в самых разных нуждах.

В православной традиции с праздника Рождества Христова начинаются так называемые «святые дни». Фактически, торжество растягивается на две недели, вплоть до Крещения Господня. Кроме упомянутого праздника на данный промежуток времени выпадают и другие значимые даты, такие Собор Пресвятой Богородицы, день памяти убийства Вифлеемских младенцев царем Иродом, Обрезание Господне. Святочный период чем-то напоминает пасхальные недели. Такое длительное празднование церковных праздников связано, во-первых, с их значимостью для христиан, а во-вторых, для возможности насытиться духовным содержанием торжества и разделить его с близкими людьми.

Педро Берругете. Давид. XV в

В день Рождества к людям в человеческом обличии пришел Сам Бог. Он примерил на Себя «одежду из кожи», чтобы изменить человеческую природу, научить искусству этого изменения всех живущих и, когда придет время, вернуть ту самую человеческую природу в единство с Богом. Именно благодаря Иисусу Христу произошло примирение людей с Создателем, и открылась возможность, после тысяч лет скорби и потерянности, вновь обрести смысл существования. Ведь на что может надеяться человек, понимая, что все его труды в один прекрасный день прервет смерть? «Суета сует, сказал Екклесиаст, суета сует — всё суета!» (Еккл. 1:2) — эти слова больно ранили разум ветхозаветных мудрецов и мучили их в безответности.

Мастерская Джованни Беллини. Обрезание господне. ок 1500 г

Что изменилось с пришествием Христа? Появилась надежда на разрешение «проклятых вопросов» о жизни, ее смысле и посмертной участи человека. В общем-то, и смерти уже нет после Воскресения Иисуса. Но Тайна Воскресения произойдет позже. А рождение Мессии подарило людям надежду на то, что жизнь не напрасна, а счастье есть, и оно возможно. А еще жизнь не заканчивается с последним вздохом легких, а только начинается. И возможность встретиться со всеми теми, кто был нам дорог здесь, на земле, остается и для вечной жизни. Любовь, доброта, радость, покой, мир, подлинное счастье и победа над всеми нестроениями общественной и личной жизни теперь по-настоящему возможны благодаря Иисусу Христу, Который пребывает с людьми уже постоянно, незримо, но вполне ощутимо. И именно поэтому праздник Рождества Христова называют светлым. Не просто за эмоции и статус доброго праздника. В этот день христиане из года в год празднуют торжество надежды на спасение людей от небытия смерти и тягостной, во всем ее уродстве, несправедливости земной жизни. 7 января 2020 лет назад у людей родилась Надежда по имени Иисус Христос.