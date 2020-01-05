Санкт-Петербург, , 23:40 — REGNUM Министр здравоохранения России Вероника Скворцова направила соболезнования супруге хирурга-онколога Андрея Павленко, скончавшегося сегодня, 5 января, в Санкт-Петербурге от рака желудка. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«5 января не стало Андрея Николаевича Павленко, одного из ведущих хирургов-онкологов страны. Последние два года он сам боролся со смертельным заболеванием, от которого за время работы спас не одну тысячу людей», — говорится в сообщении.

Скворцова отметила мужество и стойкость Павленко, который перед лицом смертельного недуга смог мобилизоваться и продолжать оказывать помощь больным раком пациентам.

Напомним, ранее ИА REGNUM сообщало, что в понедельник, 6 января, в Спасо-Преображенском соборе Санкт-Петербурга состоится прощание с известным врачом-онкологом, сотрудником Клиники высоких медицинских технологий им. Н. И. Пирогова. Он будет похоронен на Киновеевском кладбище северной столицы.

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