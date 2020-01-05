Москва, , 18:42 — REGNUM В Москве на 74-м году жизни скончался народный артист России Геннадий Пискунов. Об этом 5 января сообщили ТАСС в пресс-службе Московского государственного академического детского музыкального театра имени Наталии Сац.

Трагедия произошла в одной из клиник города. Причины смерти актера пока не называются. Где и когда пройдут похороны артиста также пока неизвестно.

Напомним, закончивший ГИТИС Геннадий Пискунов выступал в театрах Тамбова и Саратова, а также на сценах Московского театра оперетты.

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