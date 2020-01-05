Санкт-Петербург, , 18:23 — REGNUM 6 января в Санкт-Петербурге на Киновеевском кладбище будет похоронен хирург-онколог Андрей Павленко. Об этом на странице в соцсети Facebook сообщила жена врача Анна Гегечкори.

«Прощание состоится 6 января в Спасо-Преображенском соборе в 13:15, — написала она. — Адрес: Преображенская площадь, 1».

По ее словам, похороны врача пройдут на Киновеевском кладбище в 15:00 часов.

Как передавало ИА REGNUM, известный врач-онколог Андрей Павленко скончался в Санкт-Петербурге 5 января. Причина смерти — рак желудка.

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