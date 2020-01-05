Калуга, , 16:53 — REGNUM Заместитель руководителя калужского управления СК России Сергей Старов обратился в законодательное собрание области с предложением о внесении на рассмотрение в Госдуму Российской Федерации проекта изменений в федеральный закон «О ветеранах». В частности, предлагается приравнять тружеников тыла в правах к ветеранам боевых действий. Об этом 5 января сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

Заместитель руководителя калужского управления СК России Сергей Старов пригласили труженика тыла Алексея Петрова на чаепитие и поздравил с Новым 2020 годом Kaluga.sledcom.ru

На приём к калужским следователям обратился труженик тыла из Обнинска Алексей Александрович Петров. Пенсионер сообщил о невозможности реализации права на бесплатный проезд в общественном транспорте и иных прав, предусмотренных федеральным законом «О ветеранах». Исходя из значимости вклада тружеников тыла в дело Победы над фашистскими захватчиками в Великой Отечественной войне, сотрудники следственного управления считают недопустимыми факты ущемления прав этой категории населения и надеются на поддержку законодателей.

В канун 75-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов в Следственном комитете России проходит ведомственная акция «Эстафета добрых дел». В поддержку сложившихся дружеских отношении с ветераном следователи пригласили Алексея Петрова на чаепитие и поздравили с Новым 2020 годом.

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