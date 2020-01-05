Москва, , 15:50 — REGNUM Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) назвала самые опасные блюда, которые подают в ресторанах. Об этом сообщается на официальном сайте ведомствf.

По данным Роспотребнадзора, наиболее опасными с точки зрения возникновения инфекции являются многокомпонентные салаты, пирожные и торты с кремом, а также шаурма, изделия из рубленого мяса и студень.

«Наиболее опасны с точки зрения возникновения инфекции многокомпонентные салаты (в первую очередь с майонезом и сметаной), пирожные и торты с кремом, шаурма, изделия из рубленого мяса (котлеты, рулеты, паштеты), студень», — сказано в сообщении Роспотребнадзора.

Кроме того, различные бактерии и вирусы могут находиться на поверхности плохо промытых фруктов и овощей.

Также Роспотребнадзор напоминает, что в случае отравления едой из ресторана необходимо обратиться к врачу. У врача можно получить соответствующее медицинское заключение, которое затем можно переслать владельцу ресторана вместе с претензией и копиями чека.

Если в добровольном порядке ситуацию разрешить не удастся, то можно подать иск в суд. Также можно подать жалобу в Роспотребнадзор.