Вашингтон, , 15:14 — REGNUM Адвокаты компании Telegram Group Inc. попросили федеральный суд Южного округа штата Нью-Йорк не обязывать компанию раскрывать подробную информацию о продаже токенов криптовалюты Gram и судьбе вырученных в ходе ICO средств. Такие данные следуют из материалов суда.

Напомним, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвиняет Telegram Group Inc. в том, что компания Дурова привлекала инвестиции путем продажи токенов криптовалюты Gram через криптоплатформу TON, но не уведомляла об этом американские финансовые власти официально.

В начале января 2020 года представители Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) подали судье Кевину Кастелу ходатайство, чтобы получить от Telegram данные «об объемах, источниках и применении средств», полученных от продажи 2,9 млрд токенов Gram по всему миру, в том числе более 1 млрд токенов 39 жителям США.

В Telegram Group Inc. просят федеральный суд Южного округа штата Нью-Йорк не разглашать эти материалы.