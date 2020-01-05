Вашингтон, , 14:05 — REGNUM Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров 7−8 января в Дубае даст показания по иску Комиссии по ценным бумагам и биржам Соединенных Штатов Америки против размещения криптовалюты Gram. Такая информация следует из документов американского финансового регулятора, направленных в федеральный суд Южного округа штата Нью-Йорк.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, американские финансовые власти обвиняют Дурова и его структуры в том, что его компания продавала токены криптовалюты Gram через криптоплафторму TON, но привлекала инвестиции, не заявив об этом официально, и тем самым нарушили американское законодательство.

Комиссия добилась запрета на выпуск Gram, а Telegram в середине ноября оспорил это решение в американском суде и требует компенсации.