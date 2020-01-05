Вашингтон, , 12:54 — REGNUM Пользователи Android-смартфонов получили предупреждение о потенциальной опасности менеджера Google Allo от антивирусного программного обеспечения Avast. Об этом сообщает Sosftpeida.

Подобные сообщения получили некоторые владельцы мобильных устройств Huawei, а также пользователи смартфонов Pixel, производимых самой компанией Google. Компании Avast и Huawei не прокомментировали предупреждение о потенциальной опасности приложения Google.

Напомним, мессенджер Allo был выпущен компанией Google в сентябре 2016 года. Позже компания свернула этот проект из-за недостаточной популярности мессенджера.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 12 марта 2019 года компания Google объявила о прекращении поддержки мессенджера Allo.

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