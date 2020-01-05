Киев, , 11:35 — REGNUM В министерстве культуры, молодежи и спорта Украины имели намерение провести показ мод украинского дизайнера Алены Серебровой в костеле в честь Святого Николая, здание которого расположено в столице Украины. Об этом 4 января сообщает украинское издание «Обозреватель» со ссылкой на соответствующие документы, оказавшиеся в распоряжении средства массовой информации.

О намерении министерства свидетельствуют письма министру культуры Украины Владимиру Бородянскому от дизайнера Алены Серебровой с просьбой о содействии в проведении показа мод в здании костела, который также находится на балансе Национального дома органной и камерной музыки Украины. А также — письма из министерства культуры, молодежи и спорта Украины генеральному директору государственного предприятия «Национальный дом органной и камерной музыки Украины» и настоятелю общины костела Святого Николая с просьбой рассмотреть запрос дизайнера на проведении показа мод в религиозном здании.

4 января на своей странице в социальной сети Facebook Владимир Бородянский сообщил, что, ввиду негативного ответа настоятеля костела на данную просьбу, в здании костела показ коллекции украинского дизайнера не состоится.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, во Львовской области фонд государственного имущества Украины продал здание костела по цене стоимости iPhone.

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