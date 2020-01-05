Стамбул, Турция, , 11:35 — REGNUM Встречать с табличками туристов, прибывающих в страну, запретила туроператорам и агентствам компания, управляющая аэропортом Стамбула в Турции. Об этом 5 января сообщает Ассоциация туроператоров (АТОР).

С 1 января наступившего года всем представителям турбизнеса запрещено находиться возле выхода из зоны таможенного контроля с держать табличку с именем туриста либо с названием туроператора, как это принято во многих аэропортах мира. Сейчас за подобное нарушение принимающей стороне придётся заплатить штраф.

В зоне встреч разрешено находиться только частных лицам, которые являются родственниками либо близкими людьми прибывающих пассажиров. Обращения туроператоров в министерство туризма и в различные объединения отрасли в настоящее время результатов не дали. Компания IGA взяла под управление аэропорт Стамбула на 25 лет и вмешиваться в её работу по закону никто не может.

Для встречи туристов был отведён специальный зал, но за пользование им туроператорам придётся заплатить за каждого прибывающего туриста. При этом и в зале также запрещены таблички. Из-за изменившихся условий логистики, ставшей крайне неудобной, сбор прибывающих гостей могут занять у туроператоров по 1,5−2 часа.

В Ассоциации турецких туристических агентств (TÜRSAB) подобную политику управляющей компании аэропорта назвали ударом по туризму в Турции. Ассоциация обратилась в компанию с официальной просьбой о пересмотре вновь установленного порядка встречи туристов.

Ранее ИА REGNUM сообщало об очередях, которые выстроились на подъезде к пунктам пропуска на границе России с Финляндией в Ленинградской области.

Читайте ранее в этом сюжете: Большие очереди выстроились на границе России и Финляндии