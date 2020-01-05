Хельсинки, , 09:44 — REGNUM Ученые из Хельсинкского университета выяснили, что разбавленный брусничный сок является одним из лучших средств снижения артериального давления. Об этом пишет издание Medical Xpress.

Сообщается, что доктор Энн Кивимяки с кафедры фармакологии Хельсинкского университета провела экспериментальное исследование на лабораторных крысах с гипертензией.

Примерно три месяца таким крысам, больным гипертензией, давали соки клюквы, черной смородины и брусники. Дело в том, что в этих ягодах довольно много полифенолов, которые снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Оказалось, что разбавленный брусничный сок значительно снижал высокое кровяное давление. Концентрированный брусничный сок положительно влиял на состояние сосудов. При этом брусничный сок не препятствовал возрастному повышению артериального давления. Эффект от других соков был менее заметен.

Теперь ученые хотят провести эксперименты на людях с немного повышенным кровяным давлением.

Конечно брусничный сок не заменит лекарственные препарата, но для гипертоников он может стать хорошей добавкой к пище.

Стоит отметить, что в Финляндии в диких условиях произрастает много брусники.