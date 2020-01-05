Донецк, , 09:31 — REGNUM О выделении жилья и финансовой помощи бывшим пленным, которые были переданы Киевом Донецкой Народной Республике в результате обмена, сообщила уполномоченный по правам человека Дарья Морозова. Заявление омбудсмена ДНР было опубликовано 4 января в пресс-службе уполномоченного.

Уполномоченный по правам человека сообщила, что все освобожденные на сегодняшний момент обеспечены квалифицированной медицинской помощью, питанием, предметами личной гигиены.

После окончания медицинского обследования, те лица, которые не имеют жилья на территории республики будут обеспечены им, в частности для них «уже подготовлены места проживания со всеми необходимыми условиями».

Морозова также сообщила, что каждому из переданных республике по обмену пленными будет выделена единоразовая денежная помощь.

ИА REGNUM напоминает, 29 декабря 2019 года состоялся обмен пленными между Донецкой и Луганской Народными Республиками с одной стороны и Украиной — с другой. В результате обмена пленными Донецкой Народной Республике Киевом был передан 61 человек.

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