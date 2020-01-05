Новосибирск, , 08:19 — REGNUM В Новосибирской области за 2019 год зарегистрированы 29 завозных случаев инфекционных заболеваний. Из низ 27 случаев — лихорадки денге и два — малярии, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

«Заболевшие посещали Вьетнам, Филиппины, Таиланд, Индию, Танзанию, Замбию, Малави, Египет, Судан, Эфиопию, Сомали, — уточнили в управлении. — Тёплый влажный климат способствует длительному выживанию микроорганизмов в окружающей среде, активному выплоду насекомых и гельминтов».

В Роспотребнадзоре отмечают, что при планировании поездок за рубеж лучше заблаговременно уточнять информацию об эпидемиологической ситуации.

По данным ведомства, за 11 месяцев 2019 год санитарно-карантинным контролем было охвачено 16 538 рейсов в новосибирском аэропорту «Толмачёво». Досмотрено, в том числе с использованием тепловизионного оборудования, 1 852 178 пассажиров.