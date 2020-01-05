Дамаск, , 07:44 — REGNUM Более 4500 жителей сирийского города Камышлы в сирийской провинции Хасеке получили медицинскую помощь с ноября 2019 года. Об этом рассказал глава медицинского отряда специального назначения Роман Смирнов в интервью РИА Новости.

«В полном объёме здесь развернута хирургическая помощь, специализированная помощь, в том числе реанимационная. В спокойное время мы ведем амбулаторный приём местного населения», — сказал Смирнов.

По его словам, в распоряжении медиков имеется оборудование для проведения хирургических и офтальмологических операций. В настоящий момент в центре оказания помощи задействовано 17 врачей.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 ноября, медики главного военного клинического госпиталя имени академика Н.Н. Бурденко приступили к работе в поликлинике города Камышлы на севере Сирии.

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