Москва, , 22:20 — REGNUM У выигравшего 1 млрд рублей в новогоднем розыгрыше лотереи «Русское лото» жителя Российской Федерации есть 6 месяцев для получения финансовых средств. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе распространителя гослотерей «Столото».

Деньги Юлия Комбакова © ИА Красная Весна

»У рекордсмена гослотерей … есть полгода, чтобы приехать оформить свой выигрыш», — отметили в пресс-службе распространителя лотереи.

В сообщении говорится, что выигрыш будет ждать своего обладателя еще три года при уважительной причине. Отмечается, что сумма в полном объеме будет перечислена в государственный бюджет если победитель лотереи так и не появится.

Напомним, 1 января 2020 г. в пресс-службе «Столото» сообщили, что житель Москвы выиграл в лотерею «Русское лото» 1 млрд рублей.

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