Москва, , 22:07 — REGNUM Практически на всей территории России установился аномально высокий температурный фон, вызванный влиянием обширного атлантического циклона. Об этом 4 января сообщается на сайте Росгидрометцентра.

В службе отметили, что наибольшая погодная аномалия наблюдается на севере Поволжья и на юго-востоке Сибири, где отклонение от нормы составляет плюс 16 градусов. Обновление рекордных максимальных показателей температуры с начала года произошло в ряде городов европейской части страны. Так, 2 января «в Пскове (+5,8°, предыдущий +5,5° в 2018 г.) и в Нижнем Новгороде (+4,7°, предыдущий +3,8° в 2007 г.)».

Синоптики подчеркивают, что только на востоке Чукотского АО и на севере Камчатского края температура соответствует времени года, там ее значения будут около нормы и ниже ее.

Уточняется, что аномально теплая погода в России продлится до десятых чисел января.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в ночь на 31 декабря в Латвии зарегистрировано 11 новых температурных максимумов.

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