Москва, , 21:00 — REGNUM Председатель общественного движения «Национальный родительский комитет» Ирина Волынец заявила, что не видит объективных причин для снижения возрастного порога вступления в брак в России. Об этом 4 января она сообщила в беседе с RT.

Глава движения отметила, что в российском законодательстве закреплены положения и приняты регламенты, согласно которым в исключительных случаях гражданин России может вступить в брак с 16 лет.

«Я не вижу смысла ещё сильнее снижать этот порог. Трудно представить, с какого возраста Минюст разрешит вступать в брак. Но я не вижу в этом ничего хорошего. Если мы ориентируемся на ту же Европу или Америку, там возраст тоже далеко не ранний», — отметила Волынец.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, исходя из плана законопроектной деятельности правительства на 2020 год, министерство юстиции России планирует скорректировать возраст вступления в брак. Минюст намерен внести изменения в ст. 13 Семейного кодекса и ст. 26 Федерального закона «Об актах гражданского состояния».

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