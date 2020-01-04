Москва, , 19:36 — REGNUM В Москве погода в январе будет теплой, температура будет превышать норму на три — четыре градуса, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, до середины следующей недели жителей столицы ждут легкие морозы и обильные осадки, после чего в Москву придет волна потепления.

«В Крещение снова похолодание, но без экстремальных значений. До минус 10−15, — сказал Тишковец «Вечерней Москве». — Зима усилит свои позиции, но делать это будет крайне осторожно».

Средние дневные температуры в январе установятся на уровне минус 1−6 градусов, ночные — минус 7−12, а при самом пессимистичном прогнозе похолодание дойдет до — 15 градусов, но продержится не долго, резюмировал Тишковец.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее исполняющий обязанности главы Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд заявил, что в России 2019 год стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений в стране.

В столице из-за аномально тёплой погоды проснулись некоторые насекомые и расцвели весенние растения.

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