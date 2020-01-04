Тюмень, , 17:42 — REGNUM В тюменском международном аэропорту «Рощино» мужчина и женщина громко выясняли отношения, нарушив общественный порядок и едва не спровоцировав драку перед вылетом во Вьетнам. Дебоширы привлечены к ответственности, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе управления транспортной полиции МВД России по Уральскому федеральному округу.

Конфликт между авиапассажирами произошёл ночью 4 января 2020 года на втором этаже здания «Рощино», в накопителе международного сектора здания.

Жители Тюмени, 34-хлетний мужчина и его 32-хлетняя подруга должны были вылетать рейсом «Тюмень — Нячанг (Вьетнам)». Но внезапно вспыхнувшая ссора не позволила им отправиться в путь.

Оба правонарушителя были доставлены в линейное отделение полиции, где на них составлены протоколы по статье 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство»).