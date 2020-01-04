Москва, , 17:13 — REGNUM Инвестиционное подразделение Михаила Фридмана «Альфа-Групп» — А1 — приобрела права требования долга в 3,2 млрд рублей к бывшему вице-президенту «Интеко» Виктору Батурину (был признан банкротом в 2016 году), сообщает 4 января РБК со ссылкой на представителя А1.

Отмечается, что права требования инвестгруппе перешли от кипрской компании Sarrio Investments Ltd (бенефициар не раскрывается), сделка была заключена в декабре 2018 года. В компании А1 намерены реализовать их в рамках банкротного процесса Батурина. Собеседник издания отметил, что после изучения всех материалов предпринимательской деятельности Виктора Батурина, «можно обоснованно заявить, что его сестра Елена Батурина однозначно имеет невыплаченный долг перед братом, возникший в результате приобретения 25% акций АО «Интеко»

"Выплата этого долга позволит удовлетворить требования всех кредиторов Батурина, включая Sarrio, ФНС, Россельхозбанк и других», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце декабря 2019 года против Елены Батуриной было возбуждено уголовное дело о клевете. Дело возбуждено по заявлению Эренцена Манжеева, финансового управляющего в деле о банкротстве Виктора Батурина. Елену Батурину обвиняют в том, что в ходе судебного разбирательства в Австрии она заявила о возбуждении уголовного дела в отношении Манжеева. Он же утверждает, что данное заявление не соответствует действительности.

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