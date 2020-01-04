Москва, , 14:29 — REGNUM Менее 30 случаев отказа от российского гражданства зафиксировано за 2018 и 2019 годы МВД РФ. Об этом 4 января сообщила пресс-служба ведомства.

По данным статистической отчётности, в 2018 году выход из российского гражданства оформлен в отношении 18 граждан России, проживающих на территории РФ. В 2019 году число таких граждан составило десять человек.

Всего за два года отмечено 28 случаев отказа от российского гражданства.

Уточняется, что случаи отказа от российского гражданства людьми, проживающими на территории других государств, относится к компетенции МИД РФ, либо дипконсульств и представительств России на территории других государств.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Госдуму РФ будет внесён законопроект, предлагающий отменить отказ от второго гражданства для вступающих в гражданство РФ.

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