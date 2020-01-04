Санкт-Петербург, , 13:29 — REGNUM Днем в субботу, 4 января, в Петербурге начался сильный снегопад. Он стал первым в наступившем 2020 году и одним из немногих вообще в этом зимнем сезоне: до сегодняшнего дня снежного покрова в городе не было уже несколько недель.

Снегопад в Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

При этом температура воздуха в Северной столице остается положительной — по данным на 13:20 мск, +2,2 градуса при юго-западном ветре 3−5 м/с и влажности 78%.

Как рассказал ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус, Петербург сегодня остается под влиянием циклонического вихря. «Однако на этот раз он будет поставлять к берегам Невы менее теплые воздушные массы», — уточнил специалист.

Этим определяется установившаяся погода с осадками. Температура воздуха в течение дня в Петербурге составит +1…+3 гр., в Ленинградской области −1…+4 гр. Ветер будет дуть юго-западный 6−11 м/с, порывистый. Атмосферное давление существенно ниже нормы.

В воскресенье, 5 января, по данным Гидрометцентра Петербурга, ночью небольшой снег, мокрый снег, днем преимущественно без осадков. Температура воздуха в течение суток 0…-2 гр. На дорогах гололедица.