Хараре, , 13:51 — REGNUM Крупные потери урожая различных сельскохозяйственных культур из-за засухи усиливают опасность наступления беспрецедентного голода в Зимбабве. Об этом 4 января сообщает южноафриканская радиостанция SABC.

В сезон дождей на территории страны, вопреки ожиданиям, установилась сухая и жаркая погода. По этой причине поля, засеянные сельхозкультурами, практически не дали всходов. Урожай кукурузы, являющейся главным продуктом в Зимбабве, уже потерян на 50% по сравнению с 2018 годом.

По данным экспертов ООН, в августе 2019 года в Зимбабве недоедала треть населения или около 5 млн человек. В январе 2020 года эта цифра возросла до 7 млн человек. По прогнозам специалистов, пик голода в стране придётся на февраль-март текущего года. В настоящее время Зимбабве в экстренном порядке требуется около 200 тыс. тонн продовольствия, иначе люди в стране будут обречены на голод.

Нехватка продовольствия сопровождается быстрым ростом цен на продукты. Так цена буханки хлеба возросла в 20 раз, а кукуруза в три раза. Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва заявил, что власти будут аннулировать лицензии у магазинов, которые взимают чрезмерную плату за кукурузную муку.

Заместитель Всемирной продовольственной программы в Зимбабве Нильс Бальцер заявил, что в ближайшее время помощь в обеспечении продовольствием потребуется 4,1 млн жителей Зимбабве. При этом Бальцер призвал международное сообщество действовать быстро, чтобы не допустить наступления полномасштабного голода в стране.

Ранее ИА REGNUM сообщало о выделении Зимбабве 133 млн долларов США на субсидии на основные продукты питания.

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