Тернополь, Украина, , 13:32 — REGNUM Вечером 3 января в Тернопольской области около 120 сторонников псевдорелигиозной организации «ПЦУ» устроили разгром во дворе дома, где молились представители канонической Украинской Православной Церкви после того, как раскольники отобрали у них храм. Об этом 3 января сообщается в пресс-службе Украинской Православной Церкви.

Погром произошел в селе Стенка Бучацкого района Тернопольской области. «Рейдеры сломали ворота, ворвались во двор, разбили треногу, на которой был установлен церковный колокол и угрожают священнику и прихожанам, пытаясь выгнать из дома, который они обустроили для молитвы», — сообщает пресс-служба.

По сообщению источника, перед данным погромом представители раскольников в присутствии главы сельского совета и заместителя начальника районной полиции требовали демонтировать церковный колокол, установленный на треногу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, случаи попыток захватов храмов раскольниками так называемой ПЦУ имеют место на западных территориях Украины. Случаи рейдерства представителей псевдорелигиозной структуры, которая была формально легализована Константинопольским патриархом 6 января прошлого года, участились за последние шесть лет после осуществления на территории Украины государственного переворота.

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