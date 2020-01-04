Санкт-Петербург, , 12:56 — REGNUM В Петербурге в ночь на 4 января неизвестный злоумышленник поджег сразу два заведения сети кафе Mamma Mia в Калининском районе города. Возбуждено уголовное дело, преступника ищет полиция.

По данным ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу, в 02:59 поступило сообщение о пожаре на улице Комсомола, 13. На место прибыли 18 пожарных на четырех единицах техники. «Выгорело помещение площадью 30 кв. метров. В 03:21 пожар ликвидирован. Сведения о пострадавших не поступали», — отметили спасатели.

В 03:35 поступило сообщение о пожаре в аналогичном кафе на улице Академика Лебедева, 15/1. Сюда прибыли восемь пожарных на двух единицах техники. В помещении площадью 20 кв. метров обгорела обстановка на площади 10 кв. метров. В 03:54 пожар был ликвидирован. Никто не пострадал.

Как установлено полицией после просмотра камер видеонаблюдения, около 02:40 на улице Комсомола в помещение кафе вошел неизвестный мужчина с двумя пакетами. Вскоре мужчина вышел, и спустя несколько минут в кафе начался пожар. В 03:03 похожий мужчина также с двумя пакетами вошел в помещение кафе на улице Академика Лебедева, откуда вышел через несколько минут, после чего в кафе начался пожар.

«Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ («Умышленное уничтожение или повреждение имущества»). Полицией приняты все необходимые меры, направленные на розыск и задержание злоумышленника», — заявили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.