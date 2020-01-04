Красногорск, , 13:05 — REGNUM Вторжение холодного фронта ожидается во вторую половину дня 4 января в Подмосковье. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Московской области.

В связи с прохождением холодного погодного фронта с 14:00 и до конца суток 4 января в Московской области будет наблюдаться гололедица и сильный порывистый ветер.

Ветер усилится до 15 м/секунду, ожидается налипание мокрого снега, в том числе на линии электропередач. Жителям Подмосковья рекомендовано подготовиться к возможным отключениям электроэнергии.

Гражданам рекомендовано обходить стороной шаткие строения, деревья и места повышенного риска, вроде трубопроводов, эстакад и линий электропередач. Также не рекомендуется парковать автомобили рядом с подобными объектами и сооружениями. По возможности, рекомендуется избегать поездок на личном автотранспорте и поставить машину в гараж.

Также гражданам при усилении ветра рекомендовано прятаться в подъезды либо подвалы зданий, чтобы избежать возможных травм.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в январе на большей части территории России синоптики прогнозируют исключительно тёплую для этого времени погоду. Сами метеорологи называют её «красной».

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