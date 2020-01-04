Москва, , 12:28 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал указ о подготовке к Универсиаде, которую в 2023 году примет Екатеринбург. Документ размещён на официальном правовом портале.

Как следует из указа, правительству Свердловской области будет оказана помощь с подготовкой. Также поддержку получит общественная организация «Российский студенческий спортсоюз, которая готовится провести Универсиаду. Этапы подготовки и проблемы студенческого спорта также осветят государственные СМИ.

Указ был подписан 2 января. Как сообщало ИА REGNUM, о том, что Универсиада пройдёт в Екатеринбурге, стало известно в 2019 году. Она состоится летом 2023 года.