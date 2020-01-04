Винница, Украина, , 12:17 — REGNUM В Винницкой области Украины женщине объявлено о подозрении в совершении преступления по статье «торговля людьми». Об этом 3 января сообщается в пресс-службе прокуратуры Винницкой области.

По информации следствия подозреваемая в 2019 году по предварительному сговору передала супругам, проживающим в Винницкой области, мужчину в возрасте 36 лет и женщину в возрасте 39 лет, находившихся в уязвимом социальном положении в целях их безвозмездной трудовой эксплуатации. При этом мужчине и женщине было обещано трудоустройство на деревообрабатывающем производстве с высокой заработной платой.

«Женщина ромской национальности на собственном автомобиле привезла пострадавших на пилораму, расположенную на огражденной территории одного из сел Винницкой области и передала их вышеуказанным супругам, владельцам данного предприятия. Они поселили их в помещение, не приспособленное к проживанию и, применяя насилие… и угрозы применения такого насилия, заставляли работать, выполняя работы различной степени тяжести, не совершая оплату труда», — говорится в сообщении.

Местонахождение супругов, которым для «трудоустройства» были переданы указанные мужчина и женщина, в данный момент не установлено, так как они покинули место жительства. Подозреваем грозит от пяти до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на юге Украины 30 человек были освобождены из трудового рабства.

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