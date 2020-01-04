Сеул, , 12:17 — REGNUM Применение гауптвахты в качестве наказания за различного рода провинности в армии намерены законодательно отменить в Южной Корее. Об этом 4 января сообщает агентство «Рёнхап».

Такое решение было принято в связи с тем, что применение гауптвахты нарушает права человека. Поправка к закону «Об управлении военным персоналом» предусматривает взамен гауптвахт создание дополнительных образовательных программ для военнослужащих, направленных на укрепление и поддержание дисциплины. В настоящее время в Южной Корее рядовые военнослужащие могут быть отправлены на гауптвахту на срок до 15 суток по решению военно-дисциплинарного комитета, который возглавляет высокопоставленный офицер с соответствующими полномочиями по кадровым вопросам.

Министерство обороны страны стало настаивать на отмене гауптвахт, как наказания, ограничивающего личную свободу призывников, ещё в 2018 году, в рамках военной реформы. Соответствующий законопроект был представлен в октябре 2019 года.

Если поправка к закону будет принята, то любое лишение свободы военнослужащего станет возможным лишь в рамках официального судебного разбирательства, а те, кто будет признан виновным, отправятся вместо карцера в военную тюрьму.

Ранее ИА REGNUM сообщало о появлении в Южной Корее альтернативной службы для призывников, отказывающихся от службы в армии по религиозным убеждениям.

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