Санкт-Петербург, , 10:50 — REGNUM В Санкт-Петербурге установлен и задержан мужчина, организовавший в своей квартире масштабное выращивание конопли. О плантации стало известно в результате тушения пожара. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по двум статьям УК РФ.

Как сообщалось, ночью 2 января 2020 года сотрудники МЧС прибыли по сообщению о задымлении в одной из квартир дома 37 по Дибуновской улице в Приморском районе Петербурга. Пожарные проникли в помещение и ликвидировали возгорание. Увиденным в квартире тут же занялась полиция.

«После вскрытия входной двери в указанной квартире обнаружено пять металлических боксов с 37 кустами растительного происхождения. В указанные емкости вмонтирована ламповая система освещения и одновременного подогрева для обеспечения роста растений, которая подключена к электрической сети. Предварительно установлено, что возгорание в квартире произошло в результате короткого замыкания», — рассказали 4 января в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти

В экспертно-криминалистическом центре Главка установили, что изъятые растения являются наркотикосодержащими кустами конопли.

В ходе поисков хозяина плантации был задержан 28-летний неработающий местный житель. Он уверяет, что культивировал коноплю для изготовления наркотических средств с целью личного потребления. В его действиях усматриваются сразу два преступления — «Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества (часть 1 статьи 231 УК РФ) и «Незаконное приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, в крупном размере» (часть 2 статьи 228 УК РФ). По второй статье может быть назначено до 10 лет лишения свободы.

«Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде», — добавили в ГУ МВД.

По данным СМИ, подозреваемый является сыном уважаемого человека, преподавателя одного из крупнейших вузов Петербурга.

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