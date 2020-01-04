Чита, , 09:47 — REGNUM Инициатива добровольцев, решивших купить подгузники для детей-отказников краевой детской клинической больницы в Чите (Забайкальский край) оказалось некстати. Как сообщает «Чита.ру», гигиенические предметы, необходимые для ухода за малышами, отказались принимать.

Позднее пресс-служба регионального минздрава пояснила:

«Нельзя к такому хорошему делу подходить просто. Больница сотрудничает с союзом добровольцев, кураторы которого централизованно завозят необходимые вещи и соблюдают процедуру юридического оформления подобного вида помощи».

По словам чиновников, принимать памперсы выходной день не представляется возможным, поскольку товар сначала должен быть проверен санитарными службами, в том числе, на предмет качества, как это предусмотрено законом.

Как уже сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день в регионе проживают более 3500 замещающих семей, в которых воспитываются 4644 приёмных ребёнка, но ещё 1439 детей нуждаются в родительской заботе.

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