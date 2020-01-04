Омск, , 08:29 — REGNUM Жители Омска, отпраздновав Новый год, обнаружили на следующий день завалы бесхозных ёлок.

Бесхозные новогодние ёлки в Омске Скриншот со страницы паблика «Аварийный Омск» в соцсети «ВКонтакте»

Продавцы с 1 января побросали нераспроданные ёлки на местах торговли, передаёт «СуперОмск».

В соцсетях омичи пожаловались, что продавцы на ёлочных базарах 31 декабря до последнего не давали скидок на ёлки, поэтому много новогодних деревьев осталось на улице.

В комментариях в соцсетях также звучали предложения штрафовать предпринимателей за брошенные на улице новогодние деревья.