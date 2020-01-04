Омск, 4 января 2020, 08:29 — REGNUM Жители Омска, отпраздновав Новый год, обнаружили на следующий день завалы бесхозных ёлок.
Продавцы с 1 января побросали нераспроданные ёлки на местах торговли, передаёт «СуперОмск».
В соцсетях омичи пожаловались, что продавцы на ёлочных базарах 31 декабря до последнего не давали скидок на ёлки, поэтому много новогодних деревьев осталось на улице.
В комментариях в соцсетях также звучали предложения штрафовать предпринимателей за брошенные на улице новогодние деревья.