Омск, , 08:01 — REGNUM С улиц Омска за первые дни 2020 года — 1 и 2 января — вывезено более 5 тысяч кубометров снега. Об этом ИА REGNUM сообщили в мэрии Омска.

По словам начальника контрольно-диспетчерской службы управления дорожного хозяйства и благоустройства Анатолия Бакланова, работы по зимнему содержанию улично-дорожной сети выполняются в плановом режиме.

За 1−2 января израсходовали 1,4 тыс. тонн противогололедных материалов, в том числе 15,4 тонны биохимического реагента.

В работах было задействовано 566 рабочих и механизаторов, 350 единиц спецтехники.